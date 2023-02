Steam : les dates des soldes pour 2023

Steam Sales & Fests Schedule for 2023

D'ordinaire les soldes Steam ne sont pas annoncées en avance mais les dates fuitent généralement quelques jours avant. Valve a décidé de renverser la vapeur (hahaha !) en annonçant les dates des soldes principales pour 2023 . Je précise "principales" car les éditeurs sont libres de faire leurs propres soldes dans leur coin.Valve a aussi publié un article sur les nouveautés ajoutées à leur plateforme en 2022. Ca parle Steam Deck, Steam Input, appli mobile,... Mais ça parle aussi de chiffres. On apprend qu'en 2022, il y a eu en moyennne 83 000 nouveaux clients sur Steam PAR JOUR (un nouveau client est un compte qui fait un achat pour la première fois). Enfin en 2022 les joueurs ont téléchargé 44,7 exaoctets via Steam. C'est comme si les 8 milliards de personnes sur Terre avaient téléchargé un jeu pesant 4,4 Go.