Steam enregistre vos exploits

Steam permet depuis longtemps de diffuser en direct vos parties via Steam Broadcasting mais curieusement ne permettait pas de facilement créer des vidéos. Cet oubli est réparé avec Game Recording actuellement en beta. Ce dernier fonctionne comme le ShadowPlay d'Nvidia à savoir que vous pouvez choisir d'enregistrer en permanence ou d'activer la fonctionnalité à la demande.Contrairement à ShadowPlay vous ne pouvez pas filmer votre bureau mais vous pouvez enregistrer n'importe quel jeu non-Steam. Il suffit juste que l'overlay Steam soit actif. Une fois la vidéo créée, vous pouvez la lire, l'éditer un peu et la partager avec vos potes dans ou en dehors de Steam. Forcément ça fonctionne sur le Deck et c'est conçu pour utiliser le moins de ressources possible. Pour les développeurs, il y a même une API pour indiquer automatiquement dans la vidéo quand quelque chose d'important arrive.Je profite honteusement de cette news pour partager une petite histoire. Pour le boulot (le vrai), je devais utiliser un Quest 2 relié à un PC portable Alienware et Meta Quest Link refusait de fonctionner même après pas mal de débuggage, de réinstallations et de redémarrages. Je suis donc passé au plan B : Steam. J'ai collé Steam Link sur le casque puis relié le casque au PC en WiFi via un routeur portable . Je lance SteamVR sur le PC et du premier coup, sans rien à avoir à configurer, le casque trouve le PC et s'y connecte. La connection est impeccable et je n'ai pas eu à installer les logiciels Meta ou quoi que ce soit d'autre. Ca peut paraître banal mais ces temps-ci c'est limite étonnant quand les choses fonctionnent comme elles le devraient.Terminons cette news par mentionner que les Steam Deck à écran LCD sont en soldes donc vous pouvez toper la version 512 GB pour moins de 400 euros, soit 170 de moins que la version OLED. L'écran est moins bon et vous perdez en autonomie mais vous pouvez jouer en plein soleil histoire de vous la péter sur les plages de l'Ile De Ré.