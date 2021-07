State of Play : le petit best of

Peu désireux de se mêler à la plèbe durant l'embouteillage de l'E3, Sony a attendu ce soir pour diffuser un nouveau State of Play. Contrairement aux deux derniers, chacun entièrement dédié à un seul jeu ( Horizon Forbidden West et Ratchet & Clank: Rift Apart ), celui-ci était plus varié, avec des choses à jeter dont on ne vous parlera même pas car la vie est trop courte pour la gâcher avec des machins comme Arcadegeddon, mais aussi quelques beaux morceaux.Sony a débuté son stream avec l'annonce de Moss: Book II , suite de l'excellent titre VR sorti il y a quelques années dans lequel on suit les aventures de Quill, la petite souris absolument adorable. On se doute que le jeu reprendra la formule du premier épisode, et mélangera plates-formes, puzzles et combats, aucun des trois n'étant jamais bien méchant. Quant à savoir où le jeu sortira, ce n'est pas bien clair : celui-ci est "en développement pour PS VR, capturé sur PC" d'après la vidéo. Vu les graphismes pas bien folichons qu'on voit ici, on doute que le jeu vise un PS VR2 toujours pas officiellement annoncé, donc il faudra sûrement encore se contenter d'une PS4 qu'il serait plus que temps d'envoyer prendre une retraite bien méritée, et avec un peu de chance d'une version PC quelques mois/années plus tard. Sifu , le nouveau jeu de Sloclap qu'on pourrait décrire comme une sorte d'Absolver chez John Wick, est venu une nouvelle fois nous faire saliver avec ses combats au corps à corps toujours aussi stylés et son concept toujours aussi mystérieux d'un personnage principal qui vieillit à chaque fois que ses ennemis lui font mordre la poussière. La mauvaise nouvelle qui vient avec cette vidéo, c'est que le jeu, initialement prévu pour 2021, est finalement repoussé à 2022.Annoncé à l'E3 2020, JETT : The Far Shore revient se montrer après un an de silence. À l'époque, on avait trouvé ça très joli mais on ne savait pas trop de quoi il retournait. Aujourd'hui, on trouve toujours ça très mignon, mais même avec des tentatives d'explications d"un développeur, on ne comprend toujours pas trop ce qu'on fera réellement dans ce jeu d'exploration spatiale, à pied ou dans son petit vaisseau. On n'aura pas trop longtemps à attendre pour comprendre par nous-mêmes, puisque le jeu doit sortir cette année sur PS4, PS5 et PC. Death Stranding Director's Cut est venu nous montrer ce qu'il aura concrètement dans le ventre quand Kojima ne se contente pas d'un trailer de petit malin. Nouvelles missions, nouvelles armes, nouvelles attaques au corps à corps, nouveaux outils et moyens de déplacement, un stand de tir (?), des circuits de course (???) : il y aura de quoi faire pour les nouveaux venus et peut-être même de quoi justifier de rechausser les bottes de rando pour tous ceux ayant déjà fait le jeu à sa sortie. Ca arrivera le 24 septembre sur PS5, et on espère très fort que tous ces ajouts trouveront aussi le chemin de la version PC à un moment ou un autre : il n'est pas interdit de rêver puisque les possesseurs de la version PS4 originale n'auront qu'à lâcher un petit billet de 10 pour passer à la version DC sur PS5, ce qui est plutôt honnête.Dernier gros morceau et star de ce State of Play, le Deathloop d' Arkane (techniquement un jeu Microsoft qui sortira en exclu sur les consoles Sony, c'est toujours amusant de le rappeler) a eu droit à une vidéo de gameplay d'une dizaine de minutes durant laquelle son game director Dinga Bakaba tente une nouvelle fois de nous expliquer comment fonctionnera cet étrange cocktail mélangeant Dishonored, Hitman, Outer Wilds et du rogue-lite avec même un peu de PvP. On n'est pas encore bien sûr d'avoir tout compris, mais comme les lyonnais ne nous ont jamais déçus jusqu'à maintenant, on va leur faire confiance.