State of Play : le résumé

Sony a diffusé ce soir un de ses petits State of Play, pour présenter les jeux qui vont arriver dans les semaines / mois à venir sur ses consoles. Avec 20 minutes de vidéo annoncées, on ne risquait pas d'être assommé par une quantité faramineuse d'annonces, mais c'était d'autant plus vrai que la charge était très inéquitablement répartie.Les 90 premières secondes auront été consacrées à Subnautica : Below Zero , qui arrivera sur les PS4 et PS5 le 14 mai en même temps que les autres supports, et à Among Us , qui aura droit à une skin exclusive Ratchet & Clank pour les petits bonshommes. Pas sûr que ça intéresse qui que ce soit.Le plat de résistance de ce soir, c'était bien sûr les 15 minutes de gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart , le gros jeu de l'été pour Sony. Encore une fois, on reste vraiment ébahi devant ce qu'affiche le jeu d'Insomniac : les environnements, les personnages, leurs animations, les effets de lumière... tout est vraiment à tomber par terre. La vidéo (visible dans la suite de la news) nous montre également quelques usages qui pourront être faits de ces fameuses failles : qu'elles servent à se téléporter à un autre bout de l'arène pendant un combat, ou carrément sur une autre planète, la transition sera instantanée grâce à la puissance du SSD magique©. Passé le petit effet waouh, on craint quand même un peu que ça relève du gimmick rigolo plus qu'autre chose. Et globalement, on reste avec l'impression que le jeu n'a pas vraiment évolué et ne proposera pas grand chose de plus que les premiers épisodes sur PS2, réalisation mise à part évidemment.