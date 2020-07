Incroyable mais vrai : Starcraft 2 fête ses 10 ans aujourd'hui ce qui signifie que vous êtes vieux. Et que moi aussi. Mais Starcraft 2 se porte plutôt bien grâce à une communauté super active, des mises à jour régulières de Blizzard et des tournois professionnels même pendant la pandémie.Pour fêter ces dix ans, Blizzard vient de sortir une version 5.0 qui contient des tonnes de belles choses à commencer par une mise à jour massive de l'éditeur qui permet de créer des campagnes solos et des cartes sur 15 niveaux. Il y a aussi plein de nouveaux succès, des nouvelles compétences pour les missions co-op, un compte à rebours en début de partie (!!)... Accessoirement le jeu est à moitié prix tout comme le remaster de Starcraft premier du nom Alors qui a fini les trois campagnes ? Qui y joue encore ? Qui rêve d'un Starcraft 3 ?