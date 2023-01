Star Wars Jedi: Survivor décalé

À peine un mois en 2023 et déjà un premier report : alors qu'on l'attendait pour le 17 mars, le Star Wars Jedi: Survivor de Respawn arrivera finalement le 28 avril. Comme d'habitude, on justifie ce retard par la nécessité de filer un ultime coup de polish au jeu avant sa sortie . On espère que ça servira notamment à ce que la version PC soit plus propre que celle du premier épisode, et que cette suite soit débarrassée des saccades incessantes propres aux jeux Unreal Engine 4 mal foutus qui gâchaient l'expérience de Fallen Order.