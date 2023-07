Star Citizen évite les turbulences

Cloud Imperium Games/Roberts Space Industries compte plus de 1000 personne mais une partie du développement de Star Citizen/Squadron 42 est confié à des studios externes. Illfonic a par exemple développé le module Star Marine et Firesprite a développé le mode Theaters of War qui a fini à la poubelle.La contribution du studio canadien Turbulent est moins connue mais nettement plus importante. En plus d'avoir créé quelques environnements, ils ont aussi créé des outils et des technologies essentielles à Star Citizen ainsi qu'une partie du site web y compris les forums officiels . Histoire d'éviter que Turbulent bosse sur autre chose ou se fasse racheter (comme Firesprite), Chris Roberts a sorti la carte de crédit (ou plutôt celle des joueurs) et s'est offert Turbulent . Le studio compte 189 employés basés principalement dans deux studios (Montréal et Lyon) mais aussi à distance un peu partout dans le monde.