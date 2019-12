Stadia : des débuts difficiles

Stadia a été lancé il y a bientôt 7 jours. Il est encore trop tôt pour faire un bilan et parler d'échec ou de réussite. Mais une chose est sure : tout n'est pas rose pour le service de Google. Au niveau technique , le pari est globalement réussi. Malgré un rendu pas toujours en 4K natif et des artefacts de compression, Stadia tient ses promesses. Sauf pour le lag. Ce dernier est inévitable et dans certaines circonstances, il peut ruiner totalement l'expérience . Mais dans l'ensemble, les utilisateurs semblent contents. Sauf ceux pour qui Stadia a fait surchauffer leur Chromecast Au niveau fonctionnalités, Stadia propose le minimum syndical. Tous les trucs cool annoncés (le coop local, la possibilité de rejoindre un youtubeur en cours de jeu, les succès, le partage d'un compte entre membres de la même famille...) sont repoussés à 2020. Le contenu est aussi inquiétant. Stadia propose 22 jeux mais si vous avez un PC ou une console, il y a de grandes chances que vous y ayez déjà joué. Pour une nouvelle plateforme, c'est un peu triste. Cela fait un peu penser à la WiiU sans les exclus Nintendo. D'ailleurs comme Stadia est une plateforme à part, le multi dans Destiny 2 ne se fait qu'entre joueurs Stadia.Et il n'y a pas grande monde. Pour jouer à Stadia, il faut forcément installer l'appli mobile pour iOS et Android . Selon les estimations , cette dernière aurait été téléchargée 175 000 fois ce qui donne une idée du parc de joueurs. C'est peu. A titre de comparaison, la PS4 a été vendue à 1 million d'exemplaires à sa sortie. Et Disney+, le concurrent de Netflix, a dépassé les 10 millions d'abonnés le jour de sa sortie. Et vous? Qui a sauté le pas?