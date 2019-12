Square Enix dévoile Bravely Default II sur Switch

Petite surprise lors des Game Awards 2019 , avec l’annonce de Bravely Default II . Mine de rien, Square Enix fait bien le job en créant une saga complète de sa série tout en continuant à perdre les gens avec une numérotation à la Final Fantasy dans ses premières années. Pour rappel, après avoir débuté en 2012 sur Nintendo 3DS avec Bravely Default , puis Bravely Second : End Layer en 2015 toujours sur 3DS, ce Bravely Default II est fait le numéro 3 de cette petite série, sans compter les versions mobiles. La logique !En attendant sa sortie prévue suren 2020 annonce déjà du lourd côté conception. On retrouve laà la production (Bravely Default et Octopath Traveler ),au développement (qui avait déjà travaillé sur le premier épisode avec Silicon Studio), quant à la bande son, elle est dans les mains de. Bref, du lourd, et en plus de cela, le design a l'air de bien ressembler à la série, donc parfait pour jouer en mode portable.