Spider-Man préfère les PlayStation

​Si avant, parler de Marvel's Avengers était signe de mauvaise nouvelle, entre gameplay foireux et design de personnages loupé, Crystal Dynamics a trouvé le moyen de faire parler du jeu dans sa version PS4 et PS5. Même si ce jeu sortira un peu partout, la version sur les consoles de Sony aura droit à un DLC gratuit dès sa sortie, avec l’arrivée d’une petite araignée un peu connue.En effet, Spider-Man tissera des toiles exclusivement sur PS4 et PS5, dès début 2021. Attention tout de même, nous aurons droit encore une fois ici à une version « Crystal Dynamics », donc il ne sera pas question de modéliser Tom Holland (l’acteur du Marvel Cinematic Universe) ou même de faire venir le Peter Parker de Insomniac Games de Marvel's Spider-Man sorti en 2018. Rien de tout cela. En revanche, les capacités du tisseur seront bien évidemment de la partie, et probablement aussi une pelleté de costumes.Une excellente nouvelle pour les joueurs/joueuses sur consoles PlayStation, mais clairement un coup de couteau dans le dos pour les fans des Xbox… A moins que la console de Microsoft se dote aussi d’un personnage exclusif ? Ant-Man ? Captain Marvel ? Dans tous les cas, l’accord entre Square Enix et Sony n’a rien à voir avec les droits ciné de l’homme araignée, Sony ne possédant pas les droits du personnage en dehors des salles obscures.