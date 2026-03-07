Logo Factornews texte
Sony teste les prix dynamiques

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Pour tout ce qui est distribution numérique, les boutiques officielles type Steam ou le PSN ont généralement un prix fixe par jeu et par pays. Parfois le jeu en question est en soldes et parfois il baisse de prix définitivement. Mais deux utilisateurs d'un même pays voient le même jeu au même prix en même temps. Jusqu'à présent. Sony est en train de tester de manière discrète de changer les prix à la tête du client afin de les inciter à passer à la caisse. Le test est mondial à l'exception des US et du Japon.

Les prix dynamiques sont malheuresement une pratique courante pour les compagnies aériennes. Les prix affichés quand vous faites une recherche peuvent dépendre des prix de la concurrence, de votre historique de recherche, de vos cookies, de votre profil client.. Il n'y a pas vraiment de prix fixe pour un siège d'un vol donné. Mais c'est nouveau dans le JV et il ne s'agit pas uniquement des jeux Sony : les jeux tiers comme ceux  de 2K Games, Focus Entertainment, Deep Silver, Bethesda, Rockstar Games, et autres participent au test. Pour l'instant il s'agit uniquement de réduire les prix mais on doute que Sony s'arrête là...
