Sony sème la Discord

Discord ne sera finalement pas racheté par Microsoft et compterait plutôt entrer en bourse probablement car ce serait plus lucratif. Sony vient d'ailleurs d'investir dans Discord en échange de l'intégration de Discord sur consoles Playstation avant la fin de l'année. Je ne veux pas dire mais le simple fait que deux boites qui ont déjà un système de jeu en ligne depuis des années soient intéressés par Discord en dit long sur l'aspect social du Xbox Live et du PSN...