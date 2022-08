ACTU Sony lance une division mobile CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Sony veut diversifier les sources de revenus de sa division PlayStation. Le constructeur a donc commencé par sortir ses jeux sur PC et va attaquer un deuxième marché en pleine croissance : le jeu mobile. Sony a donc établi PlayStation Studios Mobile Division afin de sortir des jeux sur iOS et Android fondés sur des licences existantes ou sur des nouvelles.



Pour les développer, Sony vient de racheter Savage Game Studios qui a des bureaux à Berlin et Helsinki. Savage Game Studios a été fondé en 2020 et bosse pour le compte de Sony sur un "AAA mobile live service action game". On en frétille d'impatience.