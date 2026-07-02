ACTU
Sony ferme ses boutiques
par CBL, email @CBL_Factor
Le même jour que Sony annonçait la fin prochaine des supports physiques pour ses consoles, le constructeur annonçait qu'ils allaient fermer les boutiques en ligne de la PS3 et la PS Vita. C'est un peu dingue et pas très rassurant pour le futur d'annoncer les deux en même temps. C'est un peu l'équivalent pour la communication de l'épilation à la cire. Quoi qu'il en soit vous ne pourrez plus acheter de jeux sur le PS Store de la PS3 et de la Vita après juillet 2027.
Mais vous pourrez toujours télécharger ceux que vous avez déjà achetés. Comme d'habitude le but est d'économiser trois francs six sous. Mine de rien il y a encore un bon paquet de jeux PS3 qui n'ont jamais été portés ailleurs mais l'émulation commence à être sacrément au point. RPCS3 dispose même d'une version native pour Apple Silicon. Si vous avez le sentiment que le jeu vidéo est en train de s'effondrer et que vous vous sentez impuissants, on vous recommande de soutenir les émulateurs et les gens qui les créent (en plus des jeux indés). C'est grâce à ce genre d'outils que le patrimoine de notre loisir favori va perdurer car il est de plus en plus clair qu'il ne faut pas trop compter sur les gens qui ont fait fortune grâce à lui. Et grâce à nos sous.
Mais vous pourrez toujours télécharger ceux que vous avez déjà achetés. Comme d'habitude le but est d'économiser trois francs six sous. Mine de rien il y a encore un bon paquet de jeux PS3 qui n'ont jamais été portés ailleurs mais l'émulation commence à être sacrément au point. RPCS3 dispose même d'une version native pour Apple Silicon. Si vous avez le sentiment que le jeu vidéo est en train de s'effondrer et que vous vous sentez impuissants, on vous recommande de soutenir les émulateurs et les gens qui les créent (en plus des jeux indés). C'est grâce à ce genre d'outils que le patrimoine de notre loisir favori va perdurer car il est de plus en plus clair qu'il ne faut pas trop compter sur les gens qui ont fait fortune grâce à lui. Et grâce à nos sous.