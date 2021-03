Sony dévoile ses prochaines manettes VR pour la PS5

Fin février, Hideaki Nishino (Senior Vice President, Platform Planning & Management) nous en disait un peu plus sur le futur de la VR sur PS5 . Concrètement, il nous disait surtout d’être patient, mais que le PlayStation VR 2 (on va l’appeler comme ça pour le moment) est bel et bien en cours de développement chez Sony, mais qu’une sortie n’était pas prévue pour cette année. Il était donc naturel d’activer le mode patience et d’attendre 2022 pour avoir des nouvelles de ce côté là.Mais sans prévenir, Hideaki Nishino est revenu sur le PlayStation Blog pour nous présenter les nouvelles manettes VR, qui accompagneront ce futur casque ! Et pour le coup, Sony a fait quelque chose de bien plus sexy que les PS Move.Comme prévu, ces manettes pour l’instant sans nom, reprennent pas mal de choses de la DualSense, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle, loin de là. L’idée étant d’intégrer la sensation du “ressenti” dans ces manettes VR. Mais Sony aime aussi beaucoup le design et il était donc logique que l’ergonomie soit une priorité pour ce nouveau produit. On ne se retrouve pas perdu pour autant lorsque l’on a l’habitude de manettes VR, mais Sony a semble-t-il décider de changer un peu la donne en plaçant une sorte d’anneau autour de la main, et non juste au dessus du pouce (comme c’est le casque sur les casques Oculus par exemple). Le but étant de proposer un périphérique s’adaptant à toutes les mains, tout en y plaçant de la reconnaissance de mouvements dans tous les sens.Du côté des fonctionnalités, Sony n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. On y retrouve des gâchettes adaptatives sur chaque manette VR, se plaçant en dessous de l’index. Techniquement, cela reprend le même feeling que les touches L2 et R2 de la DualSense. Le retour haptique est lui aussi intégré, même si là, c’est déjà plus compliqué à savoir comment cela fonctionne réellement et comme est le ressenti. Dans tous les cas, Sony l’a intégré et c’est une bonne idée.Avec sa forme d’orbe, cette manette VR sera en mesure de détecter plus facilement les gestes de la main que l’on peut faire au cours d’une partie. À voir si cela est pareil que le Valve Index, ou plutôt comme chez Oculus avec une détection axée sur le pouce, l’index et le majeur (cela semble être le cas). Du côté du suivi de la manette dans l’espace, Sony a mis de côté la PlayStation Camera, puisque la détection se fera via le casque et l’anneau de suivi sur le pad, qui entoure le poignet. Une excellente nouvelle !Enfin, chaque manette possède un joystick, deux boutons d’actions, un bouton de “menu” (pour celle de droite) et un bouton création (pour celle de gauche), une gâchette pour l’index et un bouton de “prise” sur le côté, qui sera L1 ou L2.Clairement, on sent que Sony a compris que les PS Move, la PlayStation Caméra et un casque datant de 2016, ça commence à faire vieux.