Un casque VR se prépare sur PS5

​Il n’y avait pas de doute possible, Sony a dans ses cartons la relève du PlayStation VR , mais cette fois-ci à destination de la PS5 . Et si pour l’instant, le géant Japonais était plutôt discret sur le sujet, Hideaki Nishino (Senior Vice President, Platform Planning & Management) s’est fendu d’ un communiqué sur le PlayStation Blog afin d’éclairer nos lanternes.Après 4 ans de bons et loyaux services, d’excellents jeux first party ou pas, comme Astro Bot: Rescue Mission Beat Saber ou encore Resident Evil 7: Biohazard , quelques améliorations à certains titres PS VR à destination des PS4 Pro et PS5, il est donc temps de l’annonce : oui, un casque VR est bel et bien en préparation à destination de la PS5.Ne nous emballons pas non plus, Hideaki Nishino reste encore une fois assez flou sur les détails. Tout juste sait-on que ce prochain casque bénéficiera de tout un tas d’améliorations, comme une résolution plus élevée, un champ de vision plus large, un suivi de position amélioré (donc probablement sans PlayStation Camera et pas juste à 180°), des commandes repensées, mais aussi, un seul et unique câble pour brancher l’appareil, contre environ un sac Ikea complet actuellement. Il fait aussi mention d’une nouvelle manette VR, reprenant certaines fonctionnalités clés de la manette sans fil DualSense , ce qui peut-être vraiment chouette. Au revoir les PS Move, petit ange parti trop tôt.Bref, tout ce que l’on attend de Sony dans ce genre de matériel, surtout que la concurrence n’a pas attendu : Valve et son Index est au top, tandis que Facebook / Oculus cartonne dans tous les foyers avec ses Quest 1 & 2. Mais Sony a le champs totalement libre sur consoles, puisque Microsoft n’a pas de projet VR sur Xbox Series S|X et que Nintendo n’a que Nintendo Labo a proposer…Dans tous les cas, Hideaki Nishino tient à rassurer tout le monde, sauf que la fin du communiqué est moins top : il ne faut pas compter sur une sortie cette année. En attendant, vous pouvez lire nos dossiers VR !