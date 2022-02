Sony dévoile le design du PlayStation VR2

Il semblerait que Sony ne soit pas si pressé que cela de sortir son PlayStation VR2 . En tout cas, la communication autour du périphérique attendu sur PS5 prend bien le temps de se poser, quitte à paraître un poil trop longue, voir même, quitte à perdre quelques parts de marché face à une concurrence qui s’appelle Meta Du coup, après la révélation de la première version design des manettes, Sony revient, par l'intermédiaire d’un article de blog écrit par Hideaki Nishino (Senior Vice President, Platform Planning & Management), avec bien plus de concret : le design final des manettes, mais aussi du casque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tout est plutôt soigné.Dans un premier temps, nous apprenons les noms officiels de tout ce petit monde. Il faudra dire PlayStation VR2 (ou PS VR2) lorsqu’on parle du casque et PlayStation VR2 Sense (ou PS VR2 Sense) pour parler des manettes. Concernant les PS VR2 Senses, rien ne change ou presque par rapport à ce que l’on a vu en mars 2021 . La couleur change pour se calquer avec celle de la PS5 et c’est à peu prêt tout. En même temps, elles ont l’air très bien ses manettes.Concernant le casque, il reprend lui aussi évidemment le design de toute la gamme PS5, ce qui est plutôt logique. On retrouve donc du blanc pour l’extérieur, du noir pour l’intérieur, tout en optant pour des formes courbes reprenant celles que l’on connait via la manette DualSense ou du casque Pulse 3D. De loin, ça ne change pas vraiment de ce qui se fait chez la concurrence, mais Sony a eu l’excellente idée de rester sur les idées d'ergonomie du premier casque avec un arceau ajustable, contrairement à ce qu’a opté Meta pour son Quest 2 Petit bonus qui font plaisir, le PS VR2 propose une molette d’ajustement des lentilles, un poids moindre par rapport au premier casque, un moteur dédié au retour du casque et chose plus surprenante, un système de ventilation. En gros, cela évitera d’avoir une sorte de buée sur les lentilles. Reste maintenant à savoir si cela fait du bruit ou si c’est tout simplement gênant, mais l’idée est plutôt maline.Nous avions aussi eu quelques informations concernant l’aspect technique du casque et sur ce point, Sony ne semble pas vouloir en dire plus à part que “c’est hyper bien et il n’y a qu’un câble”. L’autre bonne nouvelle, c’est que des kits de développement pour PS VR2 sont déjà présents dans certains studios, ce qui devrait aider à avoir un catalogue assez fourni pour sa sortie.Malheureusement, aucune date ni prix n’a été précisé. Il faudra donc être encore un peu patient et probablement préparer un billet de 400 euros.