Nouvelles infos sur le PS VR 2

Pour l'affichage, il y aura deux écrans OLED HDR proposant du 2000×2040 par oeil et tournant à 90 ou 120 Hz

Le PS VR 2 proposera un champ de vision de 110 degrés

Le suivi de la position du joueur est fait avec des capteurs internes comme le Quest ou le Rift S

Le casque comportera des capteurs pour le suivi des yeux

sur la poitrine pour quelques effets haptiques Le PS VR 2 se connectera à la PS5 en USB-C via le port frontal

Sony n'est toujours pas prêt à parler prix, date de sortie et design du Playstation VR 2 mais ils viennent de balancer une batterie d'info sur le futur casque de la PS5:Sony revient aussi sur les manettes dont on vous avait déjà parlées . L'autre grosse annonce est celle du premier jeu dédié au PS VR 2 : Horizon Call of the Mountain. Il s'agira d'un spin-off d'Horizon co-développé par Guerilla et Firesprite. Le nom Firesprite ne vous dit peut être rien mais ils ont participé au développé de The Playroom et The Playroom VR pour la PS4 et ont été rachetés par Sony il y a quelques mois.