Sony aimerait presque jouer à votre place avec de l'IA
Sans trop en faire la communication, Sony a breveté en septembre 2024 une nouvelle technologie, ou en tout cas, une fonctionnalité qu’ils aimeraient intégrer dans la PS5. Cette idée est nommée “AI Generated Ghost Player” et c’est disponible par ici.
Cette idée n’a qu’un seul but : jouer à votre place. Ou tout du moins, vous aider quand vous êtes bloqué dans un jeu. Globalement, cette IA va générer un fantôme superposé à votre personnage, et ce dernier nous aiguillera sur ce qu’il faut faire. Par exemple en allant dans une direction ou en faisant apparaître la réponse à une énigme, de sorte de vous débloquer pour que vous puissiez avancer. Cela ressemble à l’aide de jeu disponible sur PS5, pour les abonnés PlayStation Plus, mais en bien plus intégré, puisque directement dans le jeu. Et encore plus globalement, Sony pense sincèrement que les jeux sont plus difficiles qu'avant, ou juste que les joueurs sont devenus moins malins et impatients.
Oui, c’est exactement ce que fait Copilot for Gaming chez Xbox, mais en bien plus poussé, puisque ce dernier nous file des conseils en mode texte. Là où le Ghost Player de Sony semble différent, c’est qu’il serait personnalisable. Déjà, on pourra l’activer ou non (de toute façon, si c’est derrière un paywall, ce sera vite réglé). Il est aussi question de lui donner des directives, comme d’être plus directif, plus suggestif, plus discret, etc, histoire de ne pas trop se faire porter.
Néanmoins, on peut se poser quelques questions. Ok, il s’agit d’une évolution des fonctionnalités d'accessibilité. Rien que le fait de mettre en mode Facile, Normal, Difficile, c’est de l'accessibilité. Tout le monde ne souhaite pas galérer des heures sur des aspects pas forcément intéressants ou évidemment. Que ce soit de la plateforme, du combat ou de la conduite, nous n’avons pas toutes et tous les mêmes capacités, ni le même entraînement. Et un nouveau joueur qui lâche la manette parce que le jeu est trop difficile, c'est un potentiel nouveau client de perdu.
On peut aussi y voir une avancée par rapport à ce qu’est devenu Internet et la presse papier. Je ne sais pas pour vous, mais j’ai encore une tonne de vieux magazines contenant des solutions de jeux vidéo, voir même, des magazines avec uniquement des codes pour des jeux. Et personnellement, je trouve Internet de plus en plus bordélique lorsqu’il s’agit d’aller trouver une petite aide de jeu. On se retrouve sur des sites blindés de pubs et illisibles, ou alors sur des milliers de vidéos de streamers… blindés de pub aussi et pas forcément très pratiques. Parfois, on souhaite juste la solution, et c’est tout.
J’y vois aussi un possible nouveau marché pour Sony, et Microsoft au passage. Si les gens passent des heures à regarder d’autres personnes jouer à des jeux sur Twitch et Youtube, c’est pour quoi ? Pour voir le jeu ? Voir la personne jouer ? On entend souvent des “ce jeu, je l’ai fini sur YouTube”, mais alors, pourquoi pas par une IA ? On verra ce que l'avenir nous proposera, dans tous les cas, ne soyons pas supris si un jour, on louera un jeu sur PlayStation pour regarder une IA jouer à notre place.
