Sonic Central : le gros résumé

Si chez Square Enix, les 35 ans de Dragon Quest se sont soldés par un paquet d'annonces, Sega a lui aussi pu en faire pour son petit hérisson, qui fête ses 30 balais cette année. Cependant, et presque bizarrement, l’évènement en ligne Sonic Central est passé un peu inaperçu, à part pour les 3 fans de Sonic au fond de la salle. C’est parti pour le résumé !Généralement, ça jamais bon signe de commencer une conférence pour un gros évènement, avec des choses un peu à l’arrache. Pour la faire courte, Sega a prévu un concert symphonique le 23 juin 2021. Et c’est gratuit ! Oui, parce qu’ils avaient bien l’intention de nous faire payer $19,99 pour une vidéo Youtube hein. Dans tous les cas, si vous avec un bon système son, cela pourrait être intéressant.Si l’an dernier, on a passé l’été derrière nos fenêtres, cette année, on le passera devant notre Tv ! Gros rendez-vous, les jeux olympiques de Tokyo 2020 vont débarquer en trombe du 23 juillet au 8 août 2021 (et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021). Du coup, Sega est sur le coup et nous prépare un, prévu pour le 22 juin. Ça a l’air totalement flingué, mais hyper drôle, et on pourra faire toutes les épreuves avec un costume de Sonic.Un hérisson bleu dans un hôpital ? Et bien pourquoi pas après tout ! Pour, il sera question d’un petit costume du hérisson bleu, mais aussi d’autres personnages de l’univers, et de divers objets, comme des jolies bornes d’arcade, des tapis, des TV, etc. Ce sera disponible gratuitement dès le 30 juilletIl ne faut parfois pas aller trop loin pour voir le rapport entre Sonic et, et le studio Ryu Ga Gotoku l’a bien compris. Pour marquer le coup, ils ont intégré un jeu nommé Sonic The Fighter dans les salles d’arcade de Kabukicho ! Un bon petit coup de projecteur sur Lost Judgement qui est attendu le 24 septembre prochain.Pas de surprise, mais bonne nouvelle, l’excellent Sonic Colors revient dans une version augmentée sous le nom. L'original étant sorti sur Wii en 2010, ce remaster a donc eu un bon coup de lifting pour faire le beau sur Switch, PS4, Xbox One et PC sur l'Epic Game Store, mais aussi un coup de neuf sur quelques mécaniques de gameplay et même un nouveau mode de jeu dont on ne sait rien pour l’instant. C’est prévu pour le 7 septembre prochain.On passe rapidement sur le sujet, puisqu’il s’agit d’un animé en deux parties pour accompagner le (re)lancement de Sonic Colors. C’est pas moche mais pas beau non plus, mais ça fera bien l’affaire pour les enfants qui regarderont ça cet été.Et une compilation de plus !regroupera Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD, dans le même package. Même si on a déjà tous ces jeux en 12 exemplaires sur 10 supports différents, Sega espère qu’on mettra la main à la poche pour jouer à Sonic CD, un peu plus rare dans ses portages. Reste que tout cela sortira en 2022, probablement sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.Mettez-vous à la place du petit marketeux arrivé fraîchement chez Sega et annonçant en réunion “j’ai un super projet pour mon arrivée, on va sortiretsur PlayStation Now et Amazon Luna”. Faut les avoir bien accrochées pour dire ça sans trembler. Mais c’est un fait, ces trois jeux iront courir en cloud. Petit détail amusant, Sonic Forces ne sortira pas sur Luna.Et parce qu’on a pas encore eu assez de hérisson,, Sonic Forces et Sonic Racing auront droit à des petits événements pour relancer un peu d’intérêt, tandis queest toujours prévu sur Netflix en 2022.Sega a donc bel et bien un vrai épisode inédit de Sonic à présenter, et pas un énième portage. On ne sait pour l’instant rien de spécial sur ce nouvel épisode, à part que la Sonic Team est au travail, que la date de sortie est prévue pour un vague 2022, et que les plateformes visées sont la Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Reste maintenant à voir si Sonic peut enfin, après tant d’années, rivaliser réellement avec la concurrence, ou rester une vieille mascotte qu’on aime mais qu’on laisse au placard.Et parce que Sega gère sa com' comme ma mère son compte Twitter, ils n'ont pas uploadé la conférence en petits morceaux... Donc je vous conseille vivement de la regarder pour les petits détails.