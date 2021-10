On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin . Déjà il devrait s'appeler Final Fantasy Origin : Stranger Of Paradise histoire de vouloir dire quelque chose mais passons. En regardant la nouvelle bande-annonce, on a l'impression de voir un truc qui pourrait figurer durant la Nuit Nanarland tellement c'est mauvais. La DA est criarde et brouillonne, c'est techniquement à la rue, le chara design est un festival de stéréotypes et les dialogues sont ringards. Il y a aussi un clip du jeu qui tourne et je n'arrive à savoir (ou à croire) si ça vient vraiment du jeu . Le tout sortira le 18 mars sur PS4/PS5, XO/XSeX et EGS.