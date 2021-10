Skyrim prépare sa fête d'anniversaire

Le 11 novembre, GTA 3 ne sera pas la seule vieille peau liftée à faire son grand retour : l'increvable Skyrim va aussi revenir avec une nouvelle Anniversary Edition pour fêter les dix ans du cinquième épisode des Elder Scrolls. Et si chez Rockstar, on semble faire les choses bien avec une vraie refonte graphique (qu'on aime ou pas le rendu final) et un bon dépoussiérage du gameplay, chez Bethesda on aborde les choses d'une manière un peu différente, puisque cette AE ne sera qu'un gros pack de mods du Creation Club (le portail de mods officiel de Bethesda) vendu au prix fort. Et si l'on en croit cette vidéo de présentation, aucun dans le lot ne semble destiné à embellir un jeu qui en aurait pourtant bien besoin tant il semble baigner dans son jus de 2011, alors que les packs de textures 8K et de modèles high poly se comptent pourtant par centaines sur Nexus Mods. Enfin, pour finir d'enfoncer le clou, des modifications apportées en interne à cette nouvelle version font qu'elle semble bien partie pour casser un bon paquet de mods déjà existants, notamment l'indispensable SKSE.