Skyrim arrive sur Switch 2
par CBL, email @CBL_Factor
14 ans après sa sortie, une version Switch 2 de The Elder Scrolls V Skyrim vient de sortir sur la console de Nintendo. Il s'agit d'une version améliorée de l'Anniversary Edition déjà sortie sur Switch 1. Au programme : DLSS, meilleures performances, meilleurs temps de chargement et contrôles à la souris ou à détection de mouvement. Si vous avez la version Switch 1, la version Switch 2 est gratuite. Si vous avez la version non-Anniversary sur Switch 1, vous devrez passer à la caisse (20 euros).