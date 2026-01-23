ACTU
Sky Dust nous en met plein les yeux
par Buck Rogers, email
Annoncé depuis plus d'un an par Orbit Studio, nous avions ainsi pu avoir un aperçu de leur prochain jeu, Sky Dust. À l’époque, je l’avais mis dans ma longue liste des jeux à suivre, oui chez Factor on essaie d’être quand même pro. Hum, c’est vite dit quand même me concernant, car je l’avais carrément zappé… Revenons sur le titre qui coche quand même quelques cases sympa : c’est un jeu d'action-aventure, de plus un Metroidvania, avec une superbe direction artistique qui mélange habilement pixel art et 3D, le tout dans un univers cyberpunk.
Aujourd’hui leur éditeur fraîchement arrivé, Twin Sails Interactive, nous conforte dans nos premières bonnes impressions avec une (trop) courte bande-annonce de gameplay. Le lectorat de notre site étant composé de nombreux professionnels, ils comprendront ce jargon très technique. Ça a grave de la gueule. Dans Sky Dust vous serez un Runner, un mercenaire en somme, dans un São Paulo ravagé par la destruction de la Lune et la décadence numérique. Le fil conducteur du scénario abordera le fait que vous serez au cœur d’une conspiration capable de remodeler la réalité. Rien que ça.
Comme nous pouvons le voir, au niveau du gameplay, nous avons affaire à un système de combat qui semble rapide, technique et basé sur les esquives, les parades et les combos. On nous dit également que de nouvelles capacités permettront de débloquer des zones inédites, ce qui est logique dans un Metroidvania où l’exploration devrait reposer sur des quartiers interconnectés. Vous aurez le droit à des gangs comme adversaire, des boss à affronter et également des quêtes annexes que l’on espère inspirées.
Attendons tout de même d’avoir un peu plus de matière avant de nous emballer (c’est moi qui écris ça ?), même si cela semble prometteur. Pour le moment, même si Sky Dust est attendu seulement sur Steam vraisemblablement pour 2026, il semblerait qu’une sortie sur consoles serait envisagée sans pouvoir vous en dire plus.
