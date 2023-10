Skull Island: Rise of Kong, GOTY 2023 ?

Si vous avez aimé Le Seigneur des anneaux : Gollum , pourquoi pas continuer l’aventure avec Skull Island: Rise of Kong ? Vous pourrez découvrir les péripéties de l’orphelin Kong dont les parents ont été tués par le superprédateur Gaw. A force de persévérance il finira par devenir le roi Kong sur la légendaire île du Crâne. Vous n’avez même pas besoin de mettre 40 balles, il y a plein de vidéos de gameplay sur le net pour se fendre la poire. En revanche, rien ne vous empêche de soutenir le studio quand le jeu sera en promo, histoire qu’ils nous pondent un autre nanar.Skull Island: Rise of Kong est sorti aujourd'hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.