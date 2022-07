Skull & Bones s'échouera à la fin de l'année

Alors qu'on s'en moquait depuis des années et qu'on le pensait définitivement perdu en mer, voilà que Skull & Bones , l'un des projets les plus maudits d' Ubisoft , surgit d'un banc de brouillard pour venir enfin nous présenter sa vision du jeu de pirates.Après visionnage des trois vidéos lâchées par Ubi, on a la confirmation que le studio de Singapour (et la dizaine d'autres qui ont mis la main à la pâte) s'est librement inspiré de Sea of Thieves (l'actuelle référence du jeu de pirates, un peu par défaut je vous l'accorde) mais, pour ne pas donner trop l'impression d'avoir copié sur son voisin, a décidé d'en supprimer tous les éléments émergeants rigolos qui font le charme du jeu de Rare , pour les remplacer par du grind fastidieux, des jauges à remplir, des niveaux à monter, et des affrontements confus comme dans n'importe quel GaaS. On sent bien que le jeu part à tous les niveaux, notamment technique, d'un mode d' Assassin's Creed Black Flag qu'on aurait ensuite essayé de rallonger avec des litres d'eau tiède pour en faire un jeu complet qu'on essayera de vendre au prix fort (60€ sur PC, et 80 sur consoles, la fameuse taxe next-gen).Skull & Bones arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series le 8 novembre. Tremblez, God of War Ragnarok et Calofe 2022