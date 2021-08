On ne sait pas grand chose de skate. , alias skate 4, à part qu'il existe(ra un jour), et que ses développeurs du studio Full Circle bossent dessus - c'est même eux qui le disent . Nouvelle info, et non des moindres : contrairement à ses prédécesseurs de la génération Xbox 360, ce quatrième épisode sortira aussi sur PC . Plus besoin d'attendre un émulateur ou pire, d'y jouer sur consoles.