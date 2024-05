Silenus, la démo de l'après Norco

Le studio Geography of Robots a annoncé son nouveau jeu, Silenus , un jeu d’aventure aux thématiques industrielo-gothiques rappelant nécessairement leur incroyable Norco sorti en 2022 (il est à 6 balles actuellement sur Steam , foncez).Comme un bonheur n’arrive jamais seul, le jeu a déjà une courte démo servant de promotion pour le nouvel album de Thou , Umbilical, le groupe de sludge ayant déjà participé à la bande-son de Norco. Le jeu abandonne la 2d pour une 3d rudimentaire que n’aurait pas renié les développeurs de Cosmo D Betrayal At Club Low ) permettant de découvrir une sombre histoire de rachat de raffinerie, d'intelligence artificielle et de danses obligatoires. La démo restera en ligne pour quelques semaines et le jeu complet est prévu avant la fin de 2024.