Si tu veux pas Tipeee, j'en ferai pas une maladie

Vous avez probablement entendu parler de la dernière polémique en date concernant Tipeee. À vrai dire, cela fait un petit moment que nous hésitons à changer de plateforme de financement, sans certitudes quant au choix du remplaçant. Déjà, parce que nous perdrions sans doute une bonne partie de nos soutiens qui ne feraient pas la bascule vers un autre service. Ensuite, et vous allez nous traiter de vilains gauchistes, parce qu’on est un peu perplexe à l’idée qu’une start-up de financement puisse être tenue par autre chose que des pourritures capitalistes prêtes à tout pour de l’argent, donc on ne serait qu’à moitié surpris que ce soit également la merde ailleurs. Enfin, parce que la pandémie a mis en pause beaucoup de choses, et que nous avons moins eu besoin de garder un œil sur nos revenus ces deux dernières années (pas de salons, entre autres).Néanmoins, et parce que pas mal d’entre vous nous ont demandé la possibilité de nous aider sans passer par Tipeee, nous avons ouvert en parallèle une page uTip . On découvre, tout y est encore en chantier, please understand comme dirait l’autre, mais vous pouvez d’ores et déjà y faire vos dons si vous le souhaitez. Vous pouvez également contribuer sur notre chaîne Twitch , qui accepte les abonnements, abonnements Prime, cheers et autres monnaies étranges qui ont cours chez Amazon. Il existe aussi notre boutique Spreadshirt , si vous voulez arborer fièrement nos couleurs. Enfin, si vous souhaitez faire directement un don via PayPal , c’est également envisageable.En somme, nous avons décidé de vous laisser le choix des armes. Si vous souhaitez nous aider financièrement, ce en quoi nous vous sommes profondément reconnaissants, vous êtes libres de choisir l’option qui vous convient le mieux en termes de praticité et/ou d’éthique.En espérant qu’un futur un peu plus sympa nous permettra de relancer des projets à la hauteur de votre générosité, on vous fait des bisous.Prenez soin de vous,La rédac.