SHODAN n'a pas perdu sa voix

2021 est partie pour être une bonne année pour les fans d'immersive sim avec les sorties successives de DeathLoop, Weird West et le remake de System Shock . Ce dernier est en développement chez Nightdive Studios et à en croire la nouvelle bande-annonce, ça sent très très bon.La cerise sur le gâteau est le fait que Nightdive a embauché Terri Brosius pour faire la voix de SHODAN comme elle l'avait fait pour la version CD de System Shock 1 et pour System Shock 2. Vous avez aussi pu entendre sa voix dans les deux premiers opus de Thief 1 ainsi que dans les deux Dishonored. Mais surtout elle était scénariste sur tous ces jeux sauf SS 2. Elle joue aussi dans le groupe The Vivs . Elle devrait aussi faire la voix de SHODAN dans SS3 s'il sort un jour...