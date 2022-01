Shadow Warrior 3 tient enfin sa date de sortie

Enfin, après des mois de teasing, de reports, de silence, le Shadow Warrior 3 de Flying wild Hog édité par Devolver a une date de sortie : ça sera pour le 1er mars. On a droit pour l'occasion à un trailer de petit malin qui ne nous montre rien du jeu, et surtout pas autre chose que la même petite arène circulaire déjà vue et revue des dizaines de fois. On espère qu'ils en gardent sous le coude pour le jeu complet, sans quoi malgré l'humour potache et les combats sanglants, on risque de s'ennuyer bien vite.