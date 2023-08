Shadow arrive avec sa Gambit et son couteau

Les cônes de vision sont ma grande passion. Depuis ma découverte à 10 ans de Commandos: Behind Enemy Lines suivi du triomphal Commandos 2 Men Of Courage, le vert est ma couleur préférée, me rappelant la valse des triangles tournoyant depuis les regards des soldats nazis. Quelle ne fût ma joie quand en 2016 Shadow Tactics: Blades of the shogun sortit des ombres ! Depuis je vénère le studio allemand Mimimi comme un petit messie de la stratégie furtive.Et donc après un très bon Desperados III et un DLC pour Shadow Tactics , le studio revient aujourd'hui avec Shadow Gambit: The Cursed Crew, leur premier jeu auto-édité. Selon les tests déjà publiés par-ci par-là, le jeu arrive à renouveler le genre en proposant une structure plus ouverte et une narration plus poussée. J'ai pu aussi apercevoir dans la démo disponible que le level-design était toujours aussi bon et l'ambiance vraiment chouette. Ce Commandos chez les Pirates est disponible sur Steam , GOG et Epic Game Store ainsi que sur PS5 et Xbox Series.Si vous voulez tester le genre, leurs précedents jeux sont fortement soldés pour fêter les 5 ans du Commandos chez les Ninjas