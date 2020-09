SeS ou SeX ?

Suite à l’annonce d’hier concernant la Xbox Series S , on attendait de Microsoft un peu plus de détails sur quelques points techniques faisant la différence avec la Xbox Series X . Le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque au logo vert y va à fond, souhaitant mettre la concurrence dos au mur, principalement Sony.Microsoft livre donc une fiche un peu plus fournie que celle d’hier, et surtout, bien plus officielle. Celle-ci confirme bien que les deux consoles sont très similaires, et que l’une jouera la carte 1440p, tandis que l’autre sera sur le terrain de la 4K. De ce fait, on se retrouve avec un CPU AMD RDNA 2 quasi identique sur les deux consoles, la technologie Xbox Velocity Architecture accompagnée d’un SSD NVMe dans le but de réduire au max les temps de chargement, de l’apport du Quick Resume, du DirectX Raytracing, du Variable Rate Shading, ou encore de toute la partie sonore avec le Spatial Sound, le Dolby Vision et Dolby Atmos en veux-tu en voilà.Pour ce qui change, il faut regarder du côté du GPU, très nettement moins puissant que sur la Series X, mais tout de même 3 fois plus performant que celui de la Xbox One (on ne parle pas de la X, mais bien de la toute première), ce qui permettra tout de même de rester sur du 1440p à 60 fps, voire même en 1440p à 120 fps pour certains jeux. La RAM en prend aussi un coup, en passant de 16 Go sur la SeX à 10 Go sur la SeS avec des différences sur les taux de transferts, mais restant tout de même de la GDDR6. Et évidemment, le stockage aussi prend du plomb dans l’aile, passant de 1 To sur la Sex à 500 Go sur la SeS, mais gardant tout de même la même technologie permettant d’atteindre 40 fois la vitesse de transmission des données de la Xbox One.Evidemment, Microsoft confirme bien le port d'extension pouvant accueillir un SSD externe de 1 To, sans parler du prix qui sera probablement astronomique.