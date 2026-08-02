ACTU
Sega Rally, Game isn't Over Yeah !!!
par Xavor2Charme, email
Petit ajout au dernier “Vendredis à la mod” de notre bien-aimé CBL, un portage du vénérable Sega Rally Championship version arcade sous la forme d’un wrapper est sorti la semaine dernière. Ce mod permet de jouer sur PC au classique de Sega sans trop de tracas et avec les définitions modernes, la possibilité d’utiliser son volant et son retour de force et il supporte en plus le multi en ligne !
Le tout se télcharge ici et s’installe simplement en copiant-collant la rom du jeu que vous aurez bien évidemment extraite de votre borne de Sega Rally que vous avez dans votre appartement. Blague à part, je n’ai joué qu’une seule fois en arcade, dans le bistrot en face du Musée national Auschwitz-Birkenau, c’est une longue histoire. A savoir que d'autres solutions existent comme MAME ou Teknoparrot.
Aujourd’hui, le titre reste plaisant à rouler, le retour de force est agréable et ce mod permet de lancer vite fait une petite course rigolote très rapidement entre 2 sessions d’Iracing. Je vous laisse avec la vidéo de chez Recalbox :
Le tout se télcharge ici et s’installe simplement en copiant-collant la rom du jeu que vous aurez bien évidemment extraite de votre borne de Sega Rally que vous avez dans votre appartement. Blague à part, je n’ai joué qu’une seule fois en arcade, dans le bistrot en face du Musée national Auschwitz-Birkenau, c’est une longue histoire. A savoir que d'autres solutions existent comme MAME ou Teknoparrot.
Aujourd’hui, le titre reste plaisant à rouler, le retour de force est agréable et ce mod permet de lancer vite fait une petite course rigolote très rapidement entre 2 sessions d’Iracing. Je vous laisse avec la vidéo de chez Recalbox :