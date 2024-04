Sega prépare une série Golden Axe

Lors des The Game Awards 2023 , nous avions eu quelques annonces de Sega . À l’époque, leur campagne baptisée New Era, New Energy! avait donné le ton avec une simple bande-annonce disant à peu près clairement : on va cibler toutes les personnes qui ont connu l’époque du Sega qui faisait des consoles. Parce qu’il faut être honnête, quand, dans une discussion, on sort un petit “Ah mais j’adore Jet Set Radio, j’ai d’excellents souvenirs sur Golden Axe et j'ai eu la Mega Drive day one”, c’est qu’on est pas forcément le plus jeune de la soirée.Cependant, Sega oblige, ils vont évidemment tout faire pour rassembler toutes les générations. Même si les films Sonic the Hedgehog sont chouettes, c’est clairement la Gen Z qui est visée (personnes nées entre 1997 et 2010), voir même la Gen suivante. Mais toutes les licences ne sont pas Sonic et on pourrait presque estimer que le succès de ces films tient juste au fait qu’il s’agit de Sonic et de sa renommé de classe mondiale.Reste donc à savoir ce que Sega va faire avec d’autres licences. D’ailleurs au passage, le prochain Crazy Taxi s’oriente de plus en plus vers un open world en mode GaaS, mais on y reviendra dans quelques temps. Bref, c’est là que débarque Golden Axe , série de beat’em up Ô combien connue de certaines étant nées dans les années 80/90. Une premier épisode d’abord apparu sur Arcade, puis ensuite sur consoles Sega, avec un succès assez énorme sur Mega Drive en 1989, suivi par Golden Axe II en 1991, encore plus génial. Deux jeux que j’ai fait en coop avec mon frangin et qui, à l’époque, me donnaient l’impression d’une ambiance hyper dark et violente, un peu comme Conan the Barbarian. On n'était pas là pour rigoler, mais pour taper des méchants squelettes et autres ennemis en armures, le tout à coups de hâches et de sorts magiques.Et c’est là que le Sega de 2024 intervient, puisque si dans la bande annonce New Era, New Energy!, on pouvait y voir un prototype de ce que pourrait donner un Golden Axe du présent, on va plutôt devoir patienter en serrant des poings et en subissant une série animée… rigolote. En effet, on apprend que cette dernière fait partie du plan transmédia et qu'elle sera diffusée sur Comedy Central, le tout chapeauté par le duo Mike McMahan (Rick and Morty, Solar Opposites et Star Trek: Lower Decks) et Joe Chandler (American Dad!).On y suivra les aventures de Ax Battler, Tyris Flare et Gilius Thunderhead, aidé par le jeune nouveau Hampton Squib, avec pour but de sauver le roi Yuria des griffes du Titan, Death Adder. Le reste de la fiche des personnages nous les présente comme des archétypes du JDR un peu débile : le barbare un peu con, la sorcière qui balance des blagues, un nain sale et colérique, et un nouveau personnage un peu naïf. Honnêtement, ça peut-être pas trop mal, surtout que 10 seulement sont prévus, mais l’ambiance risque d’être un peu trop décalée par rapport à nos souvenirs.