SEGA fait les fonds de tiroirs et retrouve Alex Kidd

IGN avait laissé filtrer qu’une licence connue allait faire son grand retour et qu’elle serait présente au Summer of Gaming 2020. Ça aurait pu être n’importe quoi, mais personne ne s’attendait à voir débarquer Alex Kidd, ancienne mascotte déchue de SEGA du temps de la Master System et de la Mega Drive.Pour ce grand retour, SEGA a donné les clés du camion à l’éditeur Merge Games , qui annonce Alex Kidd in Miracle World DX , développé par Jankenteam , un studio apparemment très récent. Pour le reste, on est dans un classique retour aux sources, avec un gros travail sur le graphisme, tout en gardant la direction artistique de Alex Kidd in Miracle World DX, sorti sur Master System en novembre 1986.Quant au contenu, Merge Games a évidemment rajouté tout ce qui va bien pour un remake : nouveaux niveaux, mode boss rush, nouveaux modes de jeu, et un switch rapide en appuyant sur une touche afin de passer en mode rétro ou mode moderne. Tout cela devrait débarquer au début de l’année 2021, sur Switch, PS4, Xbox One et PC via Steam ( la page est déjà dispo ).