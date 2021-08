ScummVM s'attaque à Director

Vous connaissez forcément Flash mais vous ignorez peut-être l'existence de Shockwave qui était un peu la version musclée de Flash destinée à faire des trucs plus sérieux que des mini-jeux pour navigateur web. On créait les applications Showckwave avec Adobe Director et le tout a servi à pondre des CD-ROMs multimédia, des kiosks interactifs mais aussi des jeux vidéo souvent blindés de FMVs.Il y a eu toute une série de jeux d'aventures créés dans les années 90 avec Director. Parmi les plus connus on trouve des jeux comme The Journeyman Project mais aussi des titres assez louffoques comme Total Distortion. Si je vous raconte tout cela c'est parce que ScummVM vient d'ajouter le support des jeux Director à son émulateur . Pour l'instant seuls les jeux Director 2 (1991-1993) comme Spaceship Warlock sont supportés mais l'équipe bosse activement sur Director 3 et 4 (1993-1996) ce qui veut dire qu'il sera peut-être possible de jouer à Pyst, une parodie de Myst.