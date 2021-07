Say No! More s'explique dans un documentaire

​On ne peut pas dire que 2021 ait pour l'instant été un cru exceptionnel côté jeux indés. Entre ceux qui se copient les uns les autres, ceux qui surfent sur les mêmes genres jusqu'à épuisement, ceux qui mélangent les gameplays sans grandes convictions... difficile de trouver un tant soi peu d'originalité sur une scène qui nous avait pourtant habitué au contraire. Alors quand un jeu-concept dont tu n'attends rien vient te coller une petite baffe au détour d'une innocente découverte en stream, forcément tu as envie d'en savoir plus.Comme son nom l'indique, Say No! More vous invite à crier NON! à tout un tas de demandes abracadabrantesques de la part de vos collègues et "amis". Ses détracteurs lui reprochent son manque de gameplay. On se contente en effet d'appuyer sur 3 boutons différents pour signifier la négative de manière ferme, sarcastique ou détachée pendant les deux petites heures d'aventure. Mais tout le sel du jeu n'est pas là.C'est surtout tout ce qui se passe à côté qui est assez fantastique. De sa mise en scène a une esthétique PS1 léchée en passant par une bande originale surprenante et la possibilité de hurler NON! dans une vingtaine de langues différentes, Say No! More est peut-être ma plus grande surprise de cette année. Au-delà du message, qui résonnera forcément dans la tête de tous ceux qui se sont fait harceler sur leur lieu de travail par des tyrans à deux balles, le rythme et l'énergie dégagée par le jeu à de quoi mettre de bonne humeur.Aussi, on est ravis de voir que son éditeur Thunderful (Lonely Mountains: Downhill, Curious Expedition 2) a décidé de mettre en lumière la petite équipe berlinoise derrière le Studio Fizbin dans un documentaire de 25 minutes autour du titre à dévorer ci-dessous. Ses deux papas (et Tim Schafer) nous y racontent la genèse du projet, leur amitié depuis le jardin d'enfants et les différents challenges rencontrés du projet de jam à sa sortie officielle. Si vous êtes curieux, on pourrait également vous conseiller d'aller jeter un oeil à la première heure et demie du jeu dans le replay de notre stream , mais on préfère vous inviter à l'essayer par vous-même sur PC, Switch ou iOS et de vous faire votre propre avis. Et sinon, leur nouveau jeu Lost At Sea vient de sortir sur PC et consoles.