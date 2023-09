Sand Land se la raconte

Nous n’avons pas fait de résumé du Tokyo Game Show 2023 , mais cela ne nous empêche pas d’en relayer quelques informations ou bandes-annonces. Ici, nous ne nous privons donc pas de partager la dernière vidéo de Bandai Namco sur le jeu basé sur le manga d’Akira Toriyama, Sand Land . Centrée sur l’histoire du titre, elle présente le contexte à savoir que le roi contrôle l’accès à l’eau, et pour mettre fin à la sécheresse la solution serait d’après le shérif Rao de trouver une oasis, avec l’aide de Beelzébub que vous incarnerez.Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez surtout pas à aller consulter notre aperçu du jeu mis en ligne mercredi dernier. Nous n’avons toujours pas de date de sortie pour le moment, mais nous savons que Sand Land est attendu sur Steam, PS4, PS5 et Xbox Series.