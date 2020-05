Sorti il y a presque un an sur PS4 et XO et en Février sur Switch, le reboot de Samurai Shodown a été bien apprécié par les fans de jeux de baston grâce à une courbe d'apprentissage relativement faible, un netcode décent et des sensations de jeu proches des originaux sur Neo Geo. Il arrive sur PC le 11 Juin et c'est une exclu EGS , en partie car le jeu utilise l'UE4.Le même jour, la Samurai Shodown NEOGEO Collection sortira aussi sur L'EGS et sera même gratuit pendant une semaine ! Elle coûtera $40 ensuite. Elle comprendra Samurai Shodown I, II, III, IV, V, V Special et V Perfect. Samurai Shodown V Perfect aurait du être le dernier jeu Neo Geo mais n'est finalement jamais sorti. la Samurai Shodown NEOGEO Collection sortira aussi le 18 Juin sur Steam et le 28 Juillet sur PS4 et Switch à $40.