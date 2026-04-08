ACTU
Samson : un moteur d’idées mal réglé, qui cale au démarrage
par Buck Rogers, email
Samson, le premier projet du studio Liquid Swords, a débarqué aujourd’hui sur Steam et l’Epic Games Store, et même si le peu que l’on avait vu semblait prometteur… l’accueil lui est pour le moins contrasté. On rappelle que le studio fondé par Christofer Sundberg, connu pour son travail sur la série Just Cause, avait rapidement donné le ton en parlant de production sans "excès", toutefois dans un monde ouvert brute, centrée sur la physique et la liberté du joueur.
Sundberg avait évoqué un projet pensé comme une expérience bac à sable où chaque interaction comptait et il avait également insisté sur la volonté de laisser les systèmes créer des situations imprévisibles plutôt que des moments scriptés. Bon, ça c’est sur le papier, parce déjà vu la taille du bac à sable aucune chance de se perdre.
Sans parler des bugs fréquents, une physique capricieuse et des comportements erratiques de l’IA qui viennent perturber l’expérience. Samson a malheureusement des problèmes de performances assez marqués, avec du stuttering fréquent, surtout lors des déplacements en véhicule dans la ville de Tyndalson ou au moment de scènes d’action, et comme souvent c’est lié à l’illumination globale et le ray tracing.
Cela ne m’est pas personnellement (encore) arrivé, certains ont eu des crashs, des écrans noirs voire une instabilité générale. Les textures sont baveuses, en tout cas en 1440p. J’ai dégagé la Frame Gen posant plus de problèmes qu’elle n’en résolvait (elle accentuait les sensations de saccades) . Encore un jeu où il va falloir de nombreux patchs avant de pouvoir profiter d’une expérience agréable.
Côté narration, Samson propose au départ une base intéressante, celle du criminel contraint de rembourser une dette pour sauver un être cher. Toutefois, il semblerait que le titre peine à transformer cette idée en force. Durant l’aventure, en fait, l’histoire reste en retrait, avec une écriture jugée assez superficielle et des personnages peu développés. Une de mes peurs, les Just Cause n’ayant jamais eu de scénarios mémorables. Ainsi, cela donne davantage l’impression que cette histoire est un simple prétexte à des missions.
Concernant le cœur du gameplay, je n’ai pas suffisament avancé mais ça ressemble à mes premières impressions. Les affrontements sont un peu chaotiques et imprécis. La conduite des véhicules, elle, est correcte sans plus. Cela dit, tout n’est pas à jeter, d’après les retours, les meilleurs moments de Samson semblent émerger lors de situations inattendues, générant des moments hilarants ou spectaculaires. Reste à savoir si c’est complètement volontaire.
Le tout laisse quand même un sentiment de produit inachevé, malgré de bonnes idées. Alors, est-ce que Samson vaut ses 24,99 euros ? Si vous êtes curieux des expériences sandbox un peu expérimentales et prêt à composer avec des bugs et un contenu très limité, oui. Sinon gardez vos sous ou attendez une baisse de prix.
Sundberg avait évoqué un projet pensé comme une expérience bac à sable où chaque interaction comptait et il avait également insisté sur la volonté de laisser les systèmes créer des situations imprévisibles plutôt que des moments scriptés. Bon, ça c’est sur le papier, parce déjà vu la taille du bac à sable aucune chance de se perdre.
Sans parler des bugs fréquents, une physique capricieuse et des comportements erratiques de l’IA qui viennent perturber l’expérience. Samson a malheureusement des problèmes de performances assez marqués, avec du stuttering fréquent, surtout lors des déplacements en véhicule dans la ville de Tyndalson ou au moment de scènes d’action, et comme souvent c’est lié à l’illumination globale et le ray tracing.
Cela ne m’est pas personnellement (encore) arrivé, certains ont eu des crashs, des écrans noirs voire une instabilité générale. Les textures sont baveuses, en tout cas en 1440p. J’ai dégagé la Frame Gen posant plus de problèmes qu’elle n’en résolvait (elle accentuait les sensations de saccades) . Encore un jeu où il va falloir de nombreux patchs avant de pouvoir profiter d’une expérience agréable.
Côté narration, Samson propose au départ une base intéressante, celle du criminel contraint de rembourser une dette pour sauver un être cher. Toutefois, il semblerait que le titre peine à transformer cette idée en force. Durant l’aventure, en fait, l’histoire reste en retrait, avec une écriture jugée assez superficielle et des personnages peu développés. Une de mes peurs, les Just Cause n’ayant jamais eu de scénarios mémorables. Ainsi, cela donne davantage l’impression que cette histoire est un simple prétexte à des missions.
Concernant le cœur du gameplay, je n’ai pas suffisament avancé mais ça ressemble à mes premières impressions. Les affrontements sont un peu chaotiques et imprécis. La conduite des véhicules, elle, est correcte sans plus. Cela dit, tout n’est pas à jeter, d’après les retours, les meilleurs moments de Samson semblent émerger lors de situations inattendues, générant des moments hilarants ou spectaculaires. Reste à savoir si c’est complètement volontaire.
Le tout laisse quand même un sentiment de produit inachevé, malgré de bonnes idées. Alors, est-ce que Samson vaut ses 24,99 euros ? Si vous êtes curieux des expériences sandbox un peu expérimentales et prêt à composer avec des bugs et un contenu très limité, oui. Sinon gardez vos sous ou attendez une baisse de prix.