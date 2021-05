Saints Row: The Third Remastered : next-gen édition

Sorti l'année dernière, Saints Row: The Third Remastered était une version retouchée du jeu d'origine plus que correcte, qui avait pour principal défaut d'être une exclu EGS sur PC. Le jeu ayant purgé sa peine, il arrivera ce 22 mai sur Steam et GOG, mais pas que : Deep Silver anonnce en effet que le jeu aura droit à un vrai portage sur les PS5 / Xbox Series dès la semaine prochaine, avec un boost du framerate à 60 FPS et une résolution qui montera jusqu'en 4K, et des temps de chargement raccourcis. Rien de bien excitant, mais ça sera toujours bon à prendre pour ceux qui possèdent déjà le jeu sur les vieilles consoles, puisque cette nouvelle version leur sera offerte gracieusement.