Saints Row se montre beaucoup plus

Game Informer continue d'assurer la promo du nouveau Saints Row pour Volition , avec une nouvelle vidéo de gameplay beaucoup plus longue que les précédentes . On y voit de la conduite dans une voiture qui semble trop petite par rapport au reste et qui accélère quand elle dérape, et des combats mollassons avec des ennemis à barre de vie. Tout ça manque cruellement de personnalité, genre sous-jeu Ubisoft, et on semble bien loin des délires à base de canon à caca ou d'avion traversé en chute libre avant de prendre d'assaut une forteresse ennemi sur fond de Kanye West.