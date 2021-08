la bonne est que l'annonce d'un reboot de Saints Row est imminente

la mauvaise est qu'elle aura lieu durant la Gamescom: Opening Night Live mercredi soir à 19H30 et qu'il faudra donc se farcir 2H30 de Geoff Keighley. On peut devenir alcoolique pour moins que cela

J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer :Quoi qu'il en soit, on a ressorti nos vêtements violets et nos battes de baseball-godemichets du placard et on sera au rendez-vous.