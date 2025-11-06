ACTU
Saints Row : bientôt le reboot du reboot ?
par Buck Rogers, email
Le reboot de Saints Row, qui fut un énorme échec commercial qui plus est, aura finalement eu la peau de son studio de développement Volition. La licence, sans casser trois pattes à un connard, ne se prenait pas au sérieux et servait aussi aux amateurs de jeux à mondes ouverts contemporains d’attendre à chaque fois la sortie du prochain Grand Theft Auto. Comme avec les Just Cause, qui ceci dit en passant, ne sont pas prêt de revenir dans un jour prochain.
Alors il faudra prendre la nouvelle avec précaution, car même si Chris Stockman le réalisateur du premier Saints Row en 2006 a été contacté pour écrire le pitch d’un nouveau reboot, ça ne veut pas dire que ce qu’il pondra sera accepté par les détenteurs de la licence Embracer. Toutefois, il déclare prendre cette opportunité au sérieux et il a ainsi l’intention de revenir aux sources du premier épisode, avec là encore un préquel, tout en ayant un récit moins what the fuck que ses suites.
