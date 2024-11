ACTU S.T.A.L.K.E.R. 2 est sorti CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

S.T.A.L.K.E.R. 2 a eu plusieurs vies. Le jeu a été annoncé en 2010 puis annulé en 2012 puis réannoncé en 2018. Originellement un jeu UE 4, le jeu est passé à l'Unreal Engine 5 courant 2021. GSC Game World a du faire face au COVID mais aussi à l'invasion russe forçant une partie de ses devs à quitter l'Ukraine et une autre à aller combattre. Bref, c'est un petit miracle qu'il soit disponible là maintenant tout de suite sur Xbox Cerises et PC et probablement bientôt sur PS5 après la fin de l'exclu temporaire. J'ai voulu installer le jeu et le tester pour en parler un poil. J'ai fini le prologue et je suis arrivé dans le premier village.



Le jeu utilise la version 5.1 de l'Unreal Engine et l'éclairage est à base de Lumen. Le jeu ne semble pas non plus utiliser le matos dédié au ray-tracing des cartes graphiques modernes. En clair, il n'y a pas d'optimisation donc le seul salut est d'activer DLSS/FSR. Si GSC adopte une version plus récente du moteur, ils pourraient utiliser une technique d'éclairage moins lourde et profiter des optimisations récentes. Ils pourraient aussi pré-compiler les shaders. Mais basculer d'une version du moteur à l'autre peut demander pas mal de temps et casser pas mal de choses.



La bonne nouvelle est que la Zone a une sacrée bonne tête. C'est un plaisir de se replonger dans cet univers glauque et oppressant avec parfois ses petits moments de calme qui permettent de se poser et d'apprécier les décors quand ces derniers n'essayent pas de vous tuer. Niveau gameplay, on se sent comme à la maison avec un savant mélange de survie, d'exploration et de combats nerveux. Si vous avez fini la première trilogie, vous retrouverez rapidement vos marques. Si c'est votre premier STALKER, bienvenue camarade. On vous conseille de sauver souvent et d'économiser vos munitions. Si vous jouez sur console, euh... bonne chance ? Visez la tête.



Il y a pas mal de bugs. Je n'ai pas rencontré de problèmes majeurs ou de crash mais ça peut être assez frustrant donc on conseille d'attendre quelques patchs pour se lancer dans l'expérience. On est très loin du désastre Cyberpunk 2077. C'est plus du niveau d'un jeu Bethesda. En tout cas c'est vraiment fun. Jouez-y sur le plus gros écran que vous pouvez trouver, mettez un casque, éteignez la lumière et sortez la vodka. On recommande même la version ukrainienne sous-titrée histoire de maximiser l'ambiance. Voilà voilà. J'ai hate de finir cette journée de boulot pour y replonger. Petite annecdote : quand je suis allé me coucher hier, le camarade Fougère était sur STALKER 2. Il y est toujours. Je ne crois pas qu'il a quité le jeu. Ou dormi.