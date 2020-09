RTX : mieux que des pansements, décompresse

Cela prend un temps CPU dingue. Au delà même de la décompression, le temps CPU est souvent un facteur bloquant pour les gros volumes d'entrées/sorties. C'est inefficace. Les assets sont décompressés dans la mémoire centrale avant d'être transférés dans la mémoire vidéo

Parmi les choses annoncées durant la conf' Nvidia , la technologie RTX IO est peut-être la plus intéressante. L'idée est simple : les assets (modèles 3D et textures) utilisés par les moteurs du futur comme Unreal Engine V seront énormes et seront donc compressés histoire de ne pas prendre trop de place. Mais cela signifie qu'il faut les décompresser à la volée ce qui pose deux problèmes:Avec RTX IO, le GPU chargera en mémoire vidéo les assets compressés directement depuis le support de stockage et s'occupera de la décompression. Non seulement on économise en temps CPU mais aussi en mémoire centrale. RTX IO devrait être tellement rapide que les temps de chargement feront bientôt partie du passé. Les données seront chargées et déchargées à la volée histoire de ne pas surcharger la mémoire vidéo. Et si le tout vous rappelle quelque chose, c'est normal : la PS5 et XSeX fonctionneront de la même manière.D'ailleurs RTX IO repose sur DirectStorage qui a été développé par Microsoft pour sa nouvelle console et qui arrivera prochainement sur PC . Les futures cartes RDNA 2 d'AMD supporteront aussi fort probablement DirectStorage tout comme les futures GPUs d'Intel. Au niveau matos, il faudra que le jeu soit installé sur un SSD NVMe car les données passent par le bus PCI Express. Les cartes RTX 30xx supportent d'ailleurs le PCIe 4.0 doublant ainsi la bande-passante potentielle comparé aux RTX 20xx. On doute par contre qu'elle tireront pleinement partie de 16 lignes (32 Go/s) vu que les générations précédentes avaient rarement besoin de plus de 8 lignes en PCIe 3.0 (8 Go/s).Par contre le tout ne sera apparement disponbile que sur les cartes 30xx du côté d'Nvidia. Il faut aussi que les développeurs implémentent le tout au sein de leurs jeux/moteurs de jeux (Unreal et Unity). La bonne nouvelle est qu'en l'absence de matos supportant DirectStorage, la décompression devrait se faire à l'ancienne via CPU. Voilà de quoi rentabiliser votre Ryzen 9 3900X.