Nvidia présente ses GeForce RTX 30 et sa cuisine

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3090

Hier, Jen-Hsun Huang, PDG de Nvidia nous a donné rendez-vous dans sa cuisine à la française. Parce que c’est bien connu, on a tous ce genre de cuisine chez nous. Et si comme moi, vous attendiez des informations sur la technique de la cuisson sous vide, vous allez être déçus. En effet, ça n’a pas arrêté de parler de GPU, de DLSS, de RTX… bref, ce qui nous fera dépenser de l’argent dans les semaines à venir.Première annonce et pas des moindres : Fortnite deviendra beau. Enfin presque, et tout cela grâce à une mise à jour qui rendra compatible le jeu d’Epic Games avec la technologie RTX, mais aussi le DLSS. Tout ne sera que reflet et ravissement ! On a aussi eu droit à des vidéos de plusieurs autres jeux, comme le très attendu Cyberpunk 2077 , qui est effectivement bien plus beau que sur Xbox One.Jen-Hsun n’enchaine pas sur la cuisson de ses macarons au caramel beurre salé, mais plutôt sur Nvidia Reflex, une technologie maison qui fait réduire la latence. Et la latence, ça ne se mange pas, mais ça énerve pas mal quand on n’a pas le temps de shooter cette cible pourtant facilement atteignable. Pour ce faire, Nvidia sortira (avec des partenaires) de nouveaux écrans IPS spécialement conçu pour l’esport, avec G-Sync amélioré à 360 Hz. Plus d’excuse.Toujours pas de beaux gâteaux à l’horizon, mais Nvidia Broadcast, un petit logiciel de gestion de micro, webcam et haut-parleurs. Si vous avez écouté le dernier FactorCast, nous avons d’ailleurs utilisé la technologie RTX pour zapper tous les bruits environnants. Pour le reste, Nvidia propose une IA dans son logiciel pour flouter l’image autour de vous, ou même y intégrer un décor. Plus besoin de fond vert !Le vrai gâteau arrive avec tout un tas d’explications sur le fait que Nvidia bosse dur pour améliorer ses cartes actuelles. Et le voile est levé, avec la présentation la série GeForce RTX 30, comprenant pour l’instant les RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Toutes reposent sur l’architecture graphique Ampère, qui donnent des résultats assez hallucinants. Les puces sont à la charge de Samsung, avec un procédé de gravure en 8nm.Côté performances, la présentation a été un peu vague et très touffue (peut-être qu’un article dédié serait important), mais pour résumer :Cette carte sera disponible courant octobre 2020 pour 499$ / 519 €, soit probablement un prix équivalent à une PS5 ou Xbox Series X. Par contre, elle sera au moins équivalente en performance à une GeForce RTX 2080 Ti, environ 1000 € actuellement. Et en moyenne, elle sera 60% plus rapide qu’une RTX 2070.Elle embarquera 8 Go de RAM GDDRX6 et devrait tenir tranquille le 4K / 60 FPS.Un peu plus tard, le 17 septembre et pour 699 $ / 719 €, la 3080 viendra chatouiller nos PC. Elle sera jusqu’à jusqu’à deux fois plus performante que la GeForce RTX 2080, et embarquera 10 Go de RAM GDDRX6. Elle devrait tenir largement le 4K/60 FPS, mais aussi en 120 Hz, 144 Hz, et plus, et sera bien évidemment un best seller.Mais les plus fortunés, celles et ceux qui peuvent s'acheter un iPhone 11 Plus sans problème, attendrons le 24 septembre pour dépenser 1499 $ / 1549 € dans une 3090. Pour ce prix, la carte sera jusqu’à jusqu’à deux fois plus performante que la GeForce RTX 2080, et embarquera 24 Go de RAM GDDRX6. Surnommée le BFGPU pour Big Ferocious GPU, elle sera 10 fois plus silencieuse que l’avion de chasse TITAN RTX, via un système de refroidissement plus gros qu’un frigo, mais qui tiendra le GPU à 30°C de moins que celui de la TITAN RTX. Côté patate, elle est 50% plus rapide qu’une TITAN RTX, et pourra jouer à n’importe quoi en 4K tout à fond, et même en 8K / 60 FPS.Bref, de quoi voir venir et surtout, de quoi enterrer day one les performances des PlayStation 5 et Xbox Series X.