RTO / On fait du bon boulot

En plus des licenciements, les développeurs font face à un nouveau fléau que les américains appellent "RTO". C'est mignon les acronymes. Ca passe mieux. Surtout quand l'acronyme en question est celui d'un euphémisme. Par exemple les américains ne parlent pas de licenciements mais de RIF pour "Reduction In Force". RTO signifie "Return To Office" pour expliquer que le télétravail, c'est fini.Après quelques années de COVID pendant lesquelles le télétravail était obligatoire et pendant lesquelles les boites de tech se sont faites des couilles en or, ces dernières demandent à leurs employés de retourner travailler dans les bureaux. C'est le cas chez Apple, Google, Amazon, Disney, Starbucks, Twitter,... et dans le JV on trouve Activision Blizzard, Ubisoft et Rockstar Games vient de rejoindre le mouvement . C'est surtout les développeurs de AAA qui sont concernés A chaque fois on parle de problèmes de productivité alors que toutes les études montrent que retourner au boulot rend les gens misérables . Et c'est souvent le but afin de les inciter à partir. C'est une forme de licenciements détournée. Mais du coup les gens partent et avec ceux le savoir-faire. Et ils rejoignent de nouveaux studios qui sont nettement plus ouverts au télétravail. Mentionner qu'un studio est "remote-first" est d'ailleurs la nouvelle tactique pour attirer les talents. NetEast vient par exemple d'ouvrir un nouveau studio à Los Angeles baptisé BulletFarm avec à sa tête deux des pontes des Treyarch.Il y a aussi des bons élèves : Square Enix a rendu le télétravail permanent pour tous les employés , CD Projekt Red laisse les employés choisir tout comme Insomniac Games et Respawn Entertainment. On notera que les studios en question sont aussi responsables des plus gros cartons de 2023 à savoir Octopath Traveler II, Cyberpunk 20277 : Phantom Liberty, Marvel's Spider-Man 2 et Star Wars Jedi: Survivor. Le télétravail est encore plus important de nos jours avec toutes les vagues de licenciements : auparavant les gens devaient souvent déménager pour trouver un autre boulot. Grâce au télétravail, ils peuvent le faire sans avoir à abandonner leurs amis, leurs familles et leurs écoles et conserver un semblant de normalité dans leur vie.Alors certes, l'aspect camaraderie est un peu absent quand on bosse de chez soi. Mais comme il consiste en général à picoler tout en faisant semblant de rigoler aux blagues sexistes de son patron, je pense qu'on ne rate pas grand chose. Accessoirement, tant qu'à payer des fortunes en loyer/remboursements de prêt, autant y passer le plus de temps possible. Surtout si on a un chien.