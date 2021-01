Roblox Rocking Beats

Si vous avez un pré-ado, il est fort possible qu'il soit accro à l'un de ces quatre jeux : Minecraft Among Us et Roblox . Ma fille ayant passé ces dernière années sur Roblox, je vais tenter de vous expliquer de quoi il s'agit. Roblox n'est pas vraiment un jeu mais plus une plateforme de création comme Dreams ou Project Spark . Via un éditeur qui ressemble à celui de Unity et une API Lua, les joueurs peuvent créer des jeux complets mais aussi des avatars et des merdouilles cosmétiques.Les créations en question sont ensuite uploadées sur les serveurs de Roblox et tout le monde peut y jouer. Mais ce n'est pas tout. Tous les jeux en question sont multijoueurs et certains ne sont pas loin de MMO. Ils sont aussi fortement inspirés de jeux existants comme Counter-Strike ou The Sims. Adopt Me!, de loin le plus populaire, comptait 600 000 joueurs en Juin 2020 . Récemment Roblox Corporation (le développeur) a ajouté le support de la VR et on a vu fleurir des clones de Rec Room. En Aout 2020, Roblox comptait 164 millions de joueurs actifs mensuels et la moitié des moins de 16 ans aux US jouent au jeu.Il faut dire que la barrière d'entrée est minimale : il suffit d'avoir un ordinateur portable ou un smartphone. Sérieusement. Même le GPU intégré du MacBook Air de 2014 de ma fille fait tourner le bousin sans soucis. Mais outre l'aspect technique, Roblox est gratuit tout comme la majorité des jeux sur la plateforme. Roblox Corporation se fait son beurre sur les micro-transactions. Vous voulez un avatar spécial ? Passez à la caisse. Vous voulez un serveur privé ? Passez à la caisse. Vous voulez changer de nom d'utilisateur ? Passez à la caisse. Vous vous débloquer la version premium de tel ou tel jeu ? Passez à la caisse. Le tout se fait via une monnaie virtuelle (Robux) achetable avec de l'argent réel.Et Roblox partage une partie des sous avec les créateurs. Adopt Me! par exemple est développé par un vrai studio de 30 personnes qui se fait 16 millions de dollars par an. Roblox Corporation n'étant pas encore côté en bourse, leur chiffre d'affaire est secret mais on estime que rien que la version mobile a rapporté près d'un milliard de dollars. Le secret ne va pas durer longtemps vu que Roblox Corporation compte entrer en bourse cette année. En attendant, ils viennent de lever 520 millions de dollars portant la valorisation boursière de Roblox Corporation à 30 milliards de dollars.